Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στον Πόρο, με μια παρέα νεαρών να πετάει βεγγαλικά στα πόδια μιας ηλικιωμένης γυναίκας που περνούσε από δίπλα τους.

Ο γιος της 85χρονης κατήγγειλε την παραβατική αυτή συμπεριφορά αναρτώντας και βίντεο από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον γιο της ηλικιωμένης, δεν είναι η πρώτη φορά που η μητέρα του πέφτει θύμα της συγκεκριμένης παρέας. Πέρυσι, την ώρα που η 85χρονη πότιζε τα λουλούδια της, «τα ίδια παιδιά της τράβηξαν το λάστιχο, προκαλώντας την πτώση της στο έδαφος, γεγονός που της δημιούργησε έκτοτε σοβαρά προβλήματα κινητικότητας».

Η ανάρτηση του γιου της 85χρονης:

«Όχι δεν είναι τα Εξάρχεια. Είναι η "παιδική χαρά" στον Συνοικισμό του Πόρου ώρα 10:30 την νύχτα.

Μια καθημερινή κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια η οποία έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο.

"Μικρά παιδιά" με ύψος…1.80 έχουν βρει την γη της επαγγελίας κάνοντας την καβλάντα τους εκτοξεύοντας βαρελότα στα πόδια 85χρονης που τυγχάνει να είναι μητέρα μου. Κάνουν την καβλάντα τους εκτοξεύοντας βαρελότα και μέσα στο σπίτι μου που τυγχάνει να είναι και επιχείρηση μου βανδαλιζοντας το. Αθώα παιδιά που πέρυσι τράβηξαν το λάστιχο την ώρα που η μητέρα μου πότιζε τα λουλούδια της με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και από τότε να έχει σοβαρά κινητικά προβλήματα. Τα "αθώα" αυτά παιδιά που έχουν ένα λεξιλόγιο που θα έκανε ακόμα και τον Τάκη Τσουκαλά να κοκκινίσει από ντροπή. "Παιδιά από σπίτι" που αφήνουν πίσω τους σκουπίδια, μπουκάλια από αλκοόλ και σκοτωμένες γατες. Αθώα ανήλικα που κάνουν κόντρες, σούζες και μαρσαρίσματα στην μέση του δρόμου με μηχανάκια. Παιδιά που αν πιάσεις τους γονείς τους και τους εξηγήσεις τι συμβαίνει σου απαντούν "το παιδί μου αποκλείεται."

Ένα γκέτο στην καρδιά του Πόρου.

Και έρχομαι στην ουσία της υπόθεσης. Όσοι με γνωρίζουν θα αναρωτιούνται γιατί δεν έχω πάει ακόμα φυλακή.

Ρωτάω λοιπόν: Ποιος θα ευθύνεται αν πάθει κάτι χειρότερο η 85χρονη μητέρα μου;

Ποιος θα ευθύνεται για την καταστροφή της περιουσίας και επιχείρησης μου;

Αν αυτά συνέβαιναν έξω από τα σπίτια των υπευθύνων θα τα ανεχόντουσαν;

Και τέλος ποιος προστατεύει και εμένα προσωπικά αν κάποια στιγμή (είναι θέμα χρόνου) απασφαλίσω…».



