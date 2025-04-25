Με δέλεαρ την επένδυση σε αγορές προϊόντων με μεγάλη μεταπωλιτική αξία ή σε αναπτυξιακά προγράμματα και διάφορες άλλες κερδοφόρες επιχειρηματικές ιδέες, επιτήδειοι φαίνεται πως εξαπάτησαν ανυποψίαστα θύματα, αποσπώντας σε βάθος τετραετίας πάνω από 650.000 ευρώ.

Ως «πρωταγωνιστές» της φερόμενης απάτης κατηγορούνται ένας 39χρονος και η 38χρονη γυναίκα του.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται ύστερα από ανώνυμη καταγγελία, σε συνέχεια της οποίας δόθηκε εντολή από εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.

Η δικογραφία αριθμεί συνολικά 16 περιπτώσεις απάτης σε περιοχές της Πιερίας και της Θεσσαλονίκης, κατά το διάστημα 2020-2024. Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ο 39χρονος συστηνόταν ως επιχειρηματίας, πείθοντας τα θύματα να συμμετάσχουν σε διάφορες οικονομικές επενδύσεις που υποτίθεται ότι θα απέφεραν πολλαπλά κέρδη.

Η δήθεν επένδυση σε ηλιέλαιο από την Ουκρανία

Χαρακτηριστική είναι μία περίπτωση κατά την οποία θύμα πείστηκε να «επενδύσει» τα χρήματά του για την αγορά ηλιελαίου από την Ουκρανία, το οποίο θα αγόραζε σε «καλές» τιμές και θα διακινούσε στη συνέχεια στην ελληνική αγορά με μεγάλα περιθώρια κέρδους.

Τα χρηματικά ποσά που τους εμπιστεύονταν οι παθόντες μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της 38χρονης και των συνεργών τους, όπως επίσης σε λογαριασμούς διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του ζευγαριού και είναι σε βαθμό κακουργήματος περιλαμβάνει άλλους τέσσερις συνεργούς τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων αφορά τις πράξεις της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της νομοθεσίας περί παιγνίων, ενώ θα υποβληθεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

