Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα περιοχές στην Κρήτη και ειδικότερα στον νομό Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το ακραίο καιρικό φαινόμενο βίωσαν το μεσημέρι της Παρασκευής κάτοικοι της ενδοχώρας του Ηρακλείου, κυρίως σε περιοχές των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου. Οι φωτογραφίες από το Αστρίτσι δείχνουν χαλάζι σε μέγεθος που θύμιζε καρύδι ή και μεγαλύτερο.

Πολλοί είναι αυτοί που αναφέρουν ότι θύμιζε «βροχή από πέτρες», κάτι που γίνεται αντιληπτό και από το παρακάτω βίντεο:

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, οι περιοχές Έμπαρος, Χόνδρος, Μέση, Μάρθα δέχθηκαν την μεγαλύτερη πίεση της μεσημβρινής χαλαζόπτωσης

