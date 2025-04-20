Πόρος: Απειλή για βόμβα στο Flying Cat 3 – 287 επιβάτες αποβιβάστηκαν, σπεύδουν λιμενικοί

Μετά από απειλή για βόμβα στο Flying Cat 3, το πλοίο που βρίσκεται στο λιμάνι του Πόρου εκκενώθηκε και επιχείρησαν άνδρες του Λιμενικού.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Λιμενικού κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου με αρνητικά αποτελέσματα το Flying Cat 3, απέπλευσε για συνέχιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του.

Υπενθυμίζεται ότι, το πλοίο σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα είχε αναχωρήσει για το προγραμματισμένο δρομολόγιο του από τις Σπέτσες για Ύδρα, Πόρο Πειραιά, αλλά λίγο πριν προσεγγίσει το λιμάνι του Πόρου με 287 επιβάτες, υπήρξε καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν για λόγους ασφαλείας στο λιμάνι του Πόρου και ακολούθησε μια πρώτη έρευνα από το πλήρωμα χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Στο λιμάνι του Πόρου μετέβη με πλωτό του Λιμενικού κλιμάκιο ειδικών αποστολών με σκύλο ανίχνευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί ασφαλής έρευνα.

Η νεότερη ανακοίνωση αναφέρει: «ΣYN. ENHM. KATOΠIN OΛOKΛHPΩΣHΣ TOY EΛEΓXOY ME APNHTIKA AΠOTEΛEΣMATA TO E/Γ-KAT FLYING CAT III AΠEΠΛEYΣE ΓIA ΣYNEXIΣH TOY ΠPOΓPAMMATIΣMENOY ΔPOMOΛOΓIOY TOY.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.