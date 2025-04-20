Δολοφονία 42χρονου στην Καλλιθέα: Η μαρτυρία της συζύγου - Τι βρίσκεται στο κάδρο των αρχών

Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Ομόνοιας και των Σεπολίων αποδίδουν αστυνομικές πηγές το κίνητρο του δράστη, που εκτέλεσε τον 42χρονο άνδρα μέσα στο αυτοκίνητο του στην Καλλιθέα τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, Δημήτρη Ζορμπά, «δολοφονήθηκε στην πυλωτή της διπλανής ακριβώς πολυκατοικίας από αυτή που διάμενε, όπου συνήθιζε να αφήνει το αυτοκίνητο του όταν επρόκειτο να κάνει ολιγόλεπτη στάση. Φαίνεται ότι ο δράστης τον είχε παρακολουθήσει και υπήρχε κάποιο σχέδιο για την πράξη αυτή».

Η σύζυγος του θύματος αναμένεται να δώσει κατάθεση τις επόμενες μέρες, ενώ σε μία πρώτη συνομιλία που είχε με τους αστυνομικούς φαίνεται να είπε:

«Άκουσα τους πυροβολισμούς και κατέβηκα γρήγορα κάτω. Τον είδα νεκρό μέσα στο αμάξι, δεν είδα τον δράστη. Μετά κάλεσα την αστυνομία».

Υπενθυμίζεται ότι ο 42χρονος ήταν γνώριμος των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μεταξύ άλλων και το βίντεο Live μετάδοσης στο Facebook, που πραγματοποιούσε το θύμα την ώρα της δολοφονίας του.

Πηγή: skai.gr

