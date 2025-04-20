Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου και Χίου, όπου δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το ένα από τα δύο οχήματα να τυλίγεται στις φλόγες.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα που κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης ανέσυραν από το ένα όχημα τη σορό ενός ατόμου.

Παράλληλα προχώρησαν και στον απεγκλωβισμό ενός ατόμου από το άλλο όχημα.

Πηγή: skai.gr

