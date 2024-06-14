Πορεία διαμαρτυρίας για τον ένα χρόνο από το ναυάγιο της Πύλου

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, πραγματοποιήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετά από κάλεσμα αντιρατσιστικών οργανώσεων.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Άγαλμα του Βενιζέλου και στη συνέχεια έκαναν πορεία, φωνάζοντας συνθήματα, που κατέληξε στο αρχικό σημείο.

«Η σιωπή για την Πύλο προετοιμάζει την επόμενη. Αλληλεγγύη με τους/τις μετανάστες/τριες» έγραφε πανό που ήταν στην κεφαλή της πορείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

