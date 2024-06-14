Καλύτερη εικόνα στις φωτιές σε Μελισσουργό και Λαγκαδά

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στον Μελισσουργό και σε χαμηλή βλάστηση στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, καθώς δεν έχουν ενεργό μέτωπο.

Μεγάλες διαστάσεις πήρε, νωρίτερα, η φωτιά στον Μελισσουργό, που έφτασε στα όρια του νομού Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση της επιχείρησαν ισχυρές εναέριες δυνάμεις.

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Βασιλικά του δήμου Θέρμης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ελευθεροχώρι Πέλλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

