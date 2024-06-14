Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στη Λιμενική Αρχή της Νέας Μηχανιώνας, όταν μια μητέρα παρασύρθηκε από τους ανέμους που έπνεαν στην περιοχή του ποταμού της Επανομής στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τα δύο της παιδιά, ενώ βρισκόταν πάνω σε σανίδα sup.

Αμέσως στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο ναυαγοσώστες με το σωστικό σκάφος “Μαρία ΙΙ” Σ.Θ. 1544 Α΄ καθώς και ένα περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Το σωστικό σκάφος εντόπισε και περισυνέλεξε τα τρία άτομα (υπήκοοι Γερμανίας) που βρίσκονταν επάνω σε σανίδα sup και τους μετέφερε στην παραλιακή περιοχή του ποταμού της Επανομής, καλά στην υγεία τους.

Πηγή: Thestival.gr

