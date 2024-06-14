Θάσος: Ανθρώπινο κρανίο επέπλεε στη θάλασσα

Μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε στη Θάσο, καθώς ανθρώπινο κρανίο επέπλεε στη θάλασσα.

Η Λιμενική Αρχή της Θάσου, ενημερώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής για τον εντοπισμό του κρανίου, στη θαλάσσια περιοχή Ραχωνίου.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού, όπου με τη συνδρομή ενός ιδιώτη δύτη το περισυνέλεξαν.

Θα αποσταλεί σε εργαστήριο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Πηγή: skai.gr

