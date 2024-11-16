Πολυτεχνείο: Κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο Αθηναίων

Σήμερα το πρωί, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας κατέθεσε στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου, τιμώντας την 51η επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης τον Νοέμβριο του 1973 κατά της δικτατορίας.

Ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «51 χρόνια πριν, οι φοιτητές έδειξαν τον δρόμο του αγώνα για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ελεύθερη έκφραση. Σήμερα χρειάζεται επαγρύπνηση, γιατί τίποτα δε θεωρείται δεδομένο».

Πηγή: skai.gr

