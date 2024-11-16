Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο Αθηναίων για την 51η επέτειο του Πολυτεχνείου

«Σήμερα χρειάζεται επαγρύπνηση, γιατί τίποτα δε θεωρείται δεδομένο», δήλωσε ο Χάρης Δούκας

Πολυτεχνείο: Κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο Αθηναίων

Σήμερα το πρωί, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας κατέθεσε στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου, τιμώντας την 51η επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης τον Νοέμβριο του 1973 κατά της δικτατορίας.

Ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «51 χρόνια πριν, οι φοιτητές έδειξαν τον δρόμο του αγώνα για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ελεύθερη έκφραση. Σήμερα χρειάζεται επαγρύπνηση, γιατί τίποτα δε θεωρείται δεδομένο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πολυτεχνείο Χάρης Δούκας δήμαρχος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark