Την έντονη αντίθεσή τους στις διατάξεις αναδρομικότητας του προτεινόμενου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκφράζουν οι Ενώσεις Στρατιωτικών της Κρήτης.

Όπως επισημαίνουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι διατάξεις αναδρομικότητας, «ανατρέπουν μονομερώς κατοχυρωμένα πλαίσια σταδιοδρομίας των νέων στελεχών υπονομεύοντας την αξιοπιστία των Πανελληνίων Εξετάσεων και ακυρώνοντας τις επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων και των οικογενειών τους και οι αριστούχοι μαθητές που επέλεξαν συνειδητά τις ΑΣΣΥ βλέπουν τώρα το μονοπάτι καριέρας τους να υποβαθμίζεται, ενώ οι ΕΠΟΠ περιορίζονται σε πρωτοφανή όρια εξέλιξης».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Χανίων Νίκος Μαρινάκης, λοχαγός ΤΧ, ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις «αδικούν τους στρατιωτικούς με την κατάργηση προβλεπόμενων βαθμών, με αποτέλεσμα να καθηλώνεται η εξέλιξή τους και ως εκ τούτου δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ όμοιων κατηγοριών στελεχών πλήττοντας ΑΣΣΥ, ΑΣΕΙ, ΕΜΘ και ΕΠΟΠ».

Οι ενώσεις των Στρατιωτικών της Κρήτης κάνουν λόγο επίσης για 30 άρθρα τα οποία «...παραπέμπονται σε μελλοντικές Υπουργικές Αποφάσεις, αφήνοντας κρίσιμα ζητήματα ασαφή και μη πλήρως καθορισμένα».

Η συνυπηρέτηση, για τους Μη Μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ είναι σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη πολύ κρίσιμο ζήτημα και οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν την θεσμοθετούν «με αποτέλεσμα να συνεχίζονται τα προβλήματα στις οικογένειες στρατιωτικών». Στο παρόν νομοσχέδιο τροποποιήθηκε και ορθώς, όπως τονίζουν οι διοικήσεις των Ενώσεων της Κρήτης, η αντίστοιχη ρύθμιση για τους στρατιωτικούς δικαστές (Άρθρο 295). «Ωστόσο, η ίδια ακριβώς νομοτεχνική παρέμβαση για τους Μη Μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ ούτε προβλέφθηκε, ούτε συζητήθηκε, ούτε εξετάστηκε, απορριπτόμενη τελικά χωρίς καμία αιτιολόγηση. Το ίδιο συνέβη και με τη νέα Υπουργική Απόφαση, όπου για ακόμη μία φορά οι Μη Μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ αποκλείστηκαν από τα ευεργετικά μέτρα, παρότι αντιμετωπίζουν τις ίδιες οικογενειακές και υπηρεσιακές ανάγκες με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους».

Αντιπροσωπείες από τις Ενώσεις Στρατιωτικών της Κρήτης θα παραστούν, όπως ανακοινώθηκε, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο Ηράκλειο προκειμένου να μεταφέρουν προσωπικά την έντονη διαμαρτυρία τους στον πρωθυπουργό και να απαιτήσουν την άμεση αναθεώρηση των διατάξεων που πλήττουν τα στελέχη και τις οικογένειές τους.

«Καλούμε όλα τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας τεκμηριωμένα σχόλια, καθώς η συμμετοχή τους αποτελεί ουσιαστική πράξη υπεράσπισης των δικαιωμάτων και του μέλλοντος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», προτρέπουν οι πρόεδροι των Ενώσεων τους συναδέλφους τους στρατιωτικούς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

