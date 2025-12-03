Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στη συμβολή των οδών Νίκης και Ερμού, κατόπιν καλέσματος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

​Παρότι οι ενώσεις των λαϊκών αγορών της Αττικής αποφάσισαν τελικά να μην συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση –με τις λαϊκές να λειτουργούν κανονικά σήμερα στο λεκανοπέδιο– εκπρόσωποι του κλάδου και μέλη της Ομοσπονδίας βρέθηκαν στο σημείο αναρτώντας πανό και ζητώντας συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου.

​«Αγώνας επιβίωσης»

​Οι συγκεντρωμένοι κάνουν λόγο για «αγώνα που αφορά την επιβίωση και τη συνέχιση του θεσμού», αντιδρώντας σε μια σειρά κυβερνητικών μέτρων. Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται:

Η αντίθεση στην επικείμενη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής.

​Η Τεκμαρτή Φορολόγηση και τα «δυσβάσταχτα φορολογικά εμπόδια» που πλήττουν τον κλάδο.

​Ο νόμος 4849/2021, ο οποίος, όπως καταγγέλλουν, είναι ανεφάρμοστος και έχει αποκλείσει τους νέους παραγωγούς από τις λαϊκές αγορές εδώ και 4 χρόνια.

​Παράλληλα, οι διαδηλωτές εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στα μπλόκα των αγροτών και κτηνοτρόφων, διεκδικώντας μείωση του κόστους παραγωγής και δίκαιη απόδοση των επιδοτήσεων.

