Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας ανηλίκων από το ελληνικό FBI: Συνελήφθη ο αρχηγός και 4 μέλη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (3/12/2025) αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών, εξαναγκάζοντας τους σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων, με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευσή από την πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων σε καταστήματα ψιλικών μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα τους και το αρχηγικό και παρέχεται αρωγή και προστασία σε 4 ανήλικα θύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.