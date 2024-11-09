Αναβλήθηκε για το μεσημέρι της προσεχούς Δευτέρας 11 Νοεμβρίου, το Αυτόφωρο Μονομελές για την υπόθεση του 55χρονου από τη Δυτική Φθιώτιδα, που συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (7/11), όταν στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα περίστροφο το οποίο φέρεται να το είχε κρύψει εκεί ο 17χρονος γιος του.

Μέχρι τότε το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησης του πατέρα του 17χρονου, ενώ θυμίζουμε ότι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών από το βράδυ της Πέμπτης είχε αφεθεί ελεύθερος κι ο ανήλικος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport.gr, οι αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το σχολείο του νεαρού και του ζήτησαν να τους πει που είχε κρυμμένο το όπλο με το οποίο είχε θεαθεί τις προηγούμενες ημέρες να το κουβαλά πάνω του.

Ο νεαρός συνεργάστηκε μαζί τους και τους υπέδειξε το σημείο που βρισκόταν ένα περίστροφο χωρητικότητας πέντε φυσιγγίων με γεμάτες τις τρεις θέσεις, τα οποία και κατασχέθηκαν. Στην νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του νεαρού, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης τρία αβολίδωτα φυσίγγια και τρεις ακόμη κάλυκες, αλλά και τέσσερα φυσίγγια και πέντε κάλυκες κυνηγετικού όπλου τύπου φλόμπερ.

Το όπλο και τα φυσίγγια εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Να σημειώσουμε τέλος ότι για το συγκεκριμένο επεισόδιο, ενημερώθηκε και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχοντας θορυβηθεί από τα τελευταία γεγονότα σε σχολεία της Φθιώτιδας, μετά και τα όσα συνέβησαν στο 1ο ΕΠΑΛ.

