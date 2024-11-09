Απροσπέλαστο θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της Αθήνας σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, 9 και 10 Νοεμβρίου, λόγω της διεξαγωγής του 41ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας.

Από την Τροχαία έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσες ενώ και υπάρχουν αλλαγές και στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για σήμερα, Σάββατο 09-11-2024:

1. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων: Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από την 06:00 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024 έως την 18:30 της Κυριακής 10/11/2024.

2. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 08:00 έως την 20:30 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024.

3. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 09:00 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024 έως την 18:30 της Κυριακής 10/11/2024:

3.1. Λ. Μεσογείων, σε όλο το μήκος της.

3.2. Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

3.3. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

3.4. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

3.5. Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

3.6. Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

3.7. Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

3.8. Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

3.9. Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

3.10. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

3.11. Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.

3.12. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

3.13. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

3.14. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

3.15. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

3.16. Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

3.17. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

4. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 14:00 έως την 21:00 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024:

4.1. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.2. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.3. Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

4.4. Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.5. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

4.6. Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.7. Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

4.8. Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

4.9. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.10. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.11. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.12. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.13. Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.14. Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.15. Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.16. Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.17. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

4.18. Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

4.19. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

5. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 14:00 έως την 21:00 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024.

Κυριακή 10-11-2024

1. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 04:00 έως την 13:00 ώρα της Κυριακής 10/11/2024.

2. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 05:00 έως την 18:30 ώρα της Κυριακής 10/11/2024.

3. Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας ΚΑΙ ορίου ταχύτητας την Κυριακή 10-11-2024:

3.1. Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05:00΄ – 08:00΄:

α) Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών,

β) Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

γ) Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

3.2. Καθορισμός και των δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος προς Λ. Μαραθώνος της Λ.

Κάτω Σουλίου, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05:00΄ – 08:00΄.

3.3. Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των λεωφορείων και των Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεταφοράς των αθλητών, θα πραγματοποιείται μέσω των κάτωθι οδικών διαδρομών:

Λεωφορεία:

Λ. Μαραθώνος - είσοδος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα της Λ. Μαραθώνος - δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος - ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ - συνέχεια Λ. Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος) - δεξιά Αγ. Μαρίνας - δεξιά Αρχίας - αριστερά Αγ. Παρασκευής (αντίθετη κίνηση) - αριστερά Αγ. Παντελεήμονα - δεξιά Φειδιππίδου - αριστερά Λ. Μαραθώνος.

Αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα δρομολόγια του Μετρό, την Κυριακή, θα ξεκινήσουν στις 05.00 αντί για τις 05:30 ενώ η γραμμή 6 Πικροδάφνη – Σύνταγμα του Τραμ θα τερματίζει στη στάση Φιξ.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Οι αλλαγές στα δρομολόγια, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα ξεκινήσουν σταδιακά από τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Νοεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες από τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Νοεμβρίου ως τις 22:00 το βράδυ της ίδιας μέρας και ξανά από τις 5:00 το πρωί της Κυριακής 10 Νοεμβρίου ως τις 20:30 το βράδυ της ίδιας μέρας και συγκεκριμένα:

Προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών των παρακάτω λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ, ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας, από την Παρασκευή 08/11/2024 και ώρα 14:00 έως την Κυριακή 10/11/2024 και ώρα 22:00, λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου της Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασ. Κων/νου στο τμήμα από Βουλιαγμένης έως Ερατοσθένους.

Λεωφορειακή γραμμή 550: Διαδρομή από Παλαιό Φαλήρο. Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού – συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Κηφισιά: Από λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου, αριστερά λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά Κηφισίας – συνέχεια κανονικά.

Λεωφορειακή γραμμή 209: Διαδρομή από Μεταμόρφωση (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Τρόλεϊ 2: Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά. Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία

Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή Τρόλεϊ 4: Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά. Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

Γραμμή Τρόλεϊ 11: Διαδρομή από Πατήσια: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Ν. Ελβετία, Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή Τρόλεϊ 10: Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών των παρακάτω λεωφορειακών γραμμών και γραμμών Τρόλεϊ, για το Σάββατο 09/11/2024 από 14:00 έως 22:00 και την Κυριακή 10/11/2024 από 05:00 έως 20:30 σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας ως εξής :

Λεωφορειακές γραμμές

Γραμμή 550: Διαδρομή από Παλαιό Φαλήρο. Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού – συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Κηφισιά : Από λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου, αριστερά λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά Κηφισίας –συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Χ95: Από την Αττική Οδό, έξοδος προς Περιφερειακή Υμηττού, έξοδος προς λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη, συνέχεια λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου – προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Διαδρομή προς Αερολιμένα: Aπό λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου, συνέχεια Κατεχάκη, δεξιά λεωφόρο Κηφισίας, έξοδος Αττική Οδός – συνέχεια προς Αερολιμένα.

Γραμμή 608: Διαδρομή από Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά πλατεία Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 230: Διαδρομή από Ακρόπολη δεν θα λειτουργήσει. Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από λεωφόρο Στρ/χου Αλεξ. Παπάγου, αριστερά Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 235: Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 220: Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Μιχαλακοπούλου, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Γρηγ. Αυξεντίου και συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 221: Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Βασ. Αλεξάνδρου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρ.Αυξεντίου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 214: Από Ευφρονίου, αριστερά Ριζάρη, αριστερά Βασ. Γεωργίου Β΄ – συνέχεια κανονικά. Γραμμή 224: Διαδρομή από Καισαριανή (κυκλική): Από Ανδρέα Δημητρίου, αριστερά Ευφρονίου, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Βασ. Αλεξάνδρου – συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Πολύγωνο ( κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, δεξιά Βασιλέως Ηρακλείου, αριστερά Μπουμπουλίνας, συνέχεια κανονικά

Γραμμή 622: Διαδρομή από Άνω Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων – συνέχεια κανονικά Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 815: Διαδρομή από Ταύρο (κυκλική): Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας – συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): 4/8 Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 203, 204, 204Β: Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 211: Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 209: Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 046: Διαδρομή από Μουσείο: Από Λαρίσης, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Αγγ. Σικελιανού, δεξιά πλατεία Αγ. Σοφίας, δεξιά

Γρηγ. Ξενοπούλου (Τέρμα). Διαδρομή από Ελληνορώσων: Από Γρ. Ξενοπούλου, δεξιά Μάργαρη, δεξιά Γεωργίου Βλάχου, αριστερά Πραντούνα, δεξιά Κατεχάκη, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 036: Διαδρομή από Κυψέλη: Από Γρηγ. Ξενοπούλου, προσωρινό τέρμα στην Γρηγ. Ξενοπούλου (τέρμα του 046). Διαδρομή προς Κυψέλη: Από Γρ. Ξενοπούλου, αριστερά Μακρυγιάννη, αριστερά Αγγ. Σικελιανού – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 140: Διαδρομή από Γλυφάδα: Από Κοκκινοπούλου, αριστερά Ηφαιστίωνος, αριστερά Μικράς Ασίας, συνέχεια ευθεία Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρηγορίου Αυξεντίου, δεξιά Ούλωφ Πάλμε, συνέχεια κανονικά προς Γλυφάδα. Διαδρομή από Πολύγωνο: Από Αγγ. Σικελιανού, αναστροφή στην πλατεία Αγίας Σοφίας – συνέχεια κανονικά προς Πολύγωνο.

Γραμμή Β5: Διαδρομή από Στ. Λαρίσης: Από λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, αναστροφή στον κόμβο Κατεχάκη, λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά λεωφόρο Αλεξάνδρας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 402: Διαδρομή από Πολύδροσο (κυκλική): Αναστροφή στην πλατεία Αγ. Σοφίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 421: Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή (κυκλική): Μέχρι τη πλατεία Κένεντυ κανονικά, συνέχεια Δουκ. Πλακεντίας – προσωρινό τέρμα Σταθμό Μετρό Χαλανδρίου.

Γραμμή 409: Διαδρομή από αφετηρία: Από Αναστάσεως, αριστερά Ευτέρπης, αριστερά Κορυτσάς, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές Α2, 040: Διαδρομή προς Ακαδημία: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά λεωφόρο Συγγρού – συνέχεια κανονικά προς περιφέρεια.

Γραμμές Α3, 227, 856: Kατεύθυνση από νότια προάστια: Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, αριστερά Λεωφόρο Βουλιαγμένης – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 227, 856: Κατεύθυνση από Πετράλωνα, Αιγάλεω: Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 025, 026: Κατεύθυνση από Ιπποκράτους: Δεν θα λειτουργήσει. Κατεύθυνση από Πρ. Δανιήλ, Βοτανικός: Από Αθηνάς, δεξιά πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας, δεξιά Αγ. Κων/νου, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου – συνέχεια κανονικά

Γραμμή 022: Από Πατησίων, συνέχεια ευθεία Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 813: Από πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 301: Όπισθεν από Αμαξοστάσιο Ανθούσας παράλληλα με λεωφόρο Μαραθώνος.

Γραμμή 302: Από λεωφόρο Γέρακα, αριστερά Αιτωλίας, αριστερά Έβρου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 304, 305, 319: Προσωρινή αφετηρία στη Δουκ. Πλακεντίας, μέσω λεωφόρου Σπάτων, Ολυμπιονικών, λεωφόρο Λαυρίου, πάνω από τη γέφυρα του Σταυρού.

Γραμμή 306: Από Πλακεντία έως Γέρακα παράλληλα με τη λεωφόρο Μαραθώνος και τέρμα ως έχει.

Γραμμή 307: Δεν πηγαίνει Φούρεσι, ευθεία στο Σταυρό από λεωφόρο Λαυρίου.

Γραμμή 308: Από Δουκ. Πλακεντίας – λεωφόρο Λαυρίου – Κλεισθένους – Παναγούλη.

Οι γραμμές 060, 314, 324, 406, 407, 416, 418 και Α5 δεν θα λειτουργήσουν.

Η γραμμή 310 προς αφετηρία: Σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας. Διαδρομή προς Μαραθώνα: Από λεωφόρο Μαραθώνος, δεξιά λεωφόρο Σουλίου, (ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ) , συνέχεια λεωφόρο Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα προς λεωφόρο Μαραθώνος), δεξιά Αγ. Μαρίνας, δεξιά Αρχίας, δεξιά Αγ. Παρασκευής, αριστερά Καλλινίκου, Αγ. Παντελεήμονα, δεξιά Φειδιπίδου, αριστερά λεωφόρο Μαραθώνος.

Οι αλλαγές στα Τρόλεϊ

Γραμμές (1)-(5)-(15): Κατεύθυνση (1)-(5) από Αφετηρία και (15) από Τέρμα: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας. Κατεύθυνση (1)-(5) από Τέρμα και (15) από Αφετηρία: Από Δημητρακοπούλου, δεξιά Πετμεζά, συνέχεια ευθεία Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή (2): Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας. Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή (3): Μέσω λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Γραμμή (4): Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας. Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

Γραμμή (6): Η γραμμή (6) γίνεται κυκλική από Νέα Φιλαδέλφεια ως προς κέντρο Αθήνας. Από Ηπείρου, δεξιά Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, αριστερά Στουρνάρη, δεξιά Αχαρνών – συνέχεια κανονικά προς Νέα Φιλαδέλφεια.

Γραμμή (10): Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Γραμμή (11): Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας. Kατεύθυνση από Ν. Ελβετία: Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή (12): Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.