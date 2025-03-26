Ένα δίκτυο παράτυπης απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών φέρεται να εξαρθρώνεται από την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για κύκλωμα στην πολεοδομία του Δήμου Ρόδου.

Σύμφωνα με τη dimokratiki, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται 58χρονη σύμβουλος του δημάρχου (υπήρξε σύμβουλος και του προηγούμενου δημάρχου) και η 49χρονη προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών. Η σύμβουλος εμφανίζεται σε καταγεγραμμένες συνομιλίες να έχει ήδη εξασφαλίσει πτυχίο αγγλικών τύπου Proficiency με 1.200 ευρώ, μέσω 44χρονου ενδιάμεσου, ενώ στη συνέχεια πείθει την προϊσταμένη να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

Μάλιστα και οι δύο εξετάζουν αν θα πρέπει να ενημερώσουν και τη 49χρονη ιδιώτη μηχανικό, συγκατηγορούμενη της συνομήλικής της στο κύκλωμα της πολεοδομίας για να κάνει το ίδιο.

Οι εμπλεκόμενες φέρονται να χρησιμοποίησαν τα παράτυπα πτυχία για υπηρεσιακές μεταβολές. Το κύκλωμα φαίνεται να είχε ξεκάθαρη μεθοδολογία, συγκεκριμένες επαφές και διασυνδέσεις που τώρα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ο άνδρας που φέρεται να «διεκπεραίωνε» τις διαδικασίες – ηλικίας 44 ετών – κατονομάζεται επίσης και έχει έδρα σε δημοτική ενότητα της ανατολικής Ρόδου.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Σύμβουλος (58 ετών): (Γέλια) Αχ δεν το αντέχω. Δεν αντέχω, λοιπόν άκου, μίλησα με τον (…), όπως κατάλαβες πέρασα και αρχές Σεπτεμβρίου θα μου έχει και το πτυχίο.

Προϊσταμένη (49 ετών): Πόσες;

Σύμβουλος: Πέρασα, πέρασα. Αρχές Σεπτέμβρη λέει θα μου το ‘χει.

Προϊσταμένη: Α, πώς; Με τι βαθμό πέρασες;

Σύμβουλος: Ε, δεν τον ρώτησα πια. Καλό βαθμό ρε, άριστα.

Προϊσταμένη: Α γιατί αυτό μας νοιάζει τώρα. (Γέλια)

Σύμβουλος: Ε όχι βέβαια, εννοείται άριστα, πας καλά;

Προϊσταμένη: Αχού, Θεέ μου.

Σύμβουλος: Έλα Χριστέ μου.

Προϊσταμένη: Μωρή, εσύ τα ‘γραφες; Όχι.

Σύμβουλος: Θα στα πω ένα ένα.

Προϊσταμένη: Εντάξει.

Σύμβουλος: Τώρα προς το παρόν άκου τι μου ‘πε.

Προϊσταμένη: Ναι.

Σύμβουλος: Θέλει φωτοτυπία ταυτότητας, μπορείς να την βγάλεις και εκεί δηλαδή αν δεν την έχεις.

Προϊσταμένη: Ναι, θα την βγάλω βρε.

Σύμβουλος: Ξέρεις πόσο πάει; Σου είπα;

Προϊσταμένη: Τίποτα δεν μου πες.

Σύμβουλος: Μ@@@@, χίλια διακόσια.

Προϊσταμένη: Ωραία. Εντάξει.

Σύμβουλος: Και αν δεν υπάρχει θέμα, Πέμπτη κατά τις επτάμιση με οκτώ.

Προϊσταμένη: Ναι.

Σύμβουλος: Πάμε στο γραφείο του, (…) αρχικά.

Προϊσταμένη: Πού είναι; (…);

Σύμβουλος: (…) .

Προϊσταμένη: Ναι. Τι ώρα; Ξαναπές το. Πέμπτη;

Σύμβουλος: Επτάμιση με οκτώ.

Προϊσταμένη: Εντάξει εντάξει εντάξει.

Σύμβουλος: Θα τον δεις αυτόν τέλος πάντων να συζητήσεις. Μετά θα σου πω τα υπόλοιπα.

Προϊσταμένη: Ναι.

Σύμβουλος: Κάποια στιγμή λίγο πριν τις εξετάσεις.

Προϊσταμένη: Ναι.

Σύμβουλος: Αυτός τώρα θα σου κάνει το αίτημα, όλα εντάξει.

Προϊσταμένη: Ναι, ναι, ναι.

Σύμβουλος: Θα πας σε ένα κέντρο ξένων γλωσσών που είναι στη (…) .

Προϊσταμένη: Η (…) ;

Σύμβουλος: Αν θες θα σε συνοδεύσω τώρα που τα ξέρω.

Προϊσταμένη: Λέγε, να δω τι με περιμένει.

Σύμβουλος: Εκεί θα σου δώσουν έντυπο.

Προϊσταμένη: Ναι.

Σύμβουλος: Το οποίο υποτίθεται θα έπρεπε να έχεις στις εξετάσεις. Το τρυπημένο.

Προϊσταμένη: Ναι.

Σύμβουλος: Και εκεί θα σου δώσουν τα θέματα με τις απαντήσεις, που θα έχουν γράψει αυτοί. Εσύ θα κάνεις αντιγραφή με τα γράμματά σου.

Προϊσταμένη: Ναι.

Σύμβουλος: Θα τα δώσεις πίσω και την επόμενη θα πας κανονικά στις εξετάσεις. Θα σου έχουν δώσει μια φωτοτυπία για μέσα, όχι το πρωτότυπο.

Προϊσταμένη: Ναι, θα γράφω ό,τι μου ‘ρθει, μαλακίες.

Σύμβουλος: Το “Πάτερ Ημών”. (Γέλια)

Προϊσταμένη: Και το προφορικό;

Σύμβουλος: Το δίνουν αυτοί. Δεν κάνεις τίποτα.

Προϊσταμένη: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τίποτα μαϊμού αυτά που δίνουνε;

Σύμβουλος: Όχι. Αυτά ήταν τα κινέζικα. Εδώ είναι το ευρωπαϊκό. Αυτό που δίνουν οι ίδιοι οι εξεταστές.

Προϊσταμένη: Εντάξει.

Σύμβουλος: Δεν μιλάς σε κανέναν. Μπορεί να χρειαστούμε ξανά τη διαδικασία για “δικό μας άνθρωπο”.

Ο 44χρονος ενδιάμεσος

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, η 58χρονη σύμβουλος ήρθε – σύμφωνα με το υλικό της ΕΛ.ΑΣ. – σε επαφή με τον 44χρονο, ο οποίος φέρεται να ανελάμβανε αντί αμοιβής να εξασφαλίσει πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μέσω συντονισμένης παρατυπίας με εξεταστικά κέντρα. Οι τηλεφωνικές τους συνομιλίες περιλαμβάνονται στον φάκελο της υπόθεσης.

Σε άλλες συνομιλίες που κατεγράφησαν αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Απόσπασμα συνομιλίας (διάλογος-ντοκουμέντο)

[Οι συνομιλίες είναι αυθεντικές, από επισυνδεδεμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ της 58χρονης συμβούλου και της 49χρονης προϊσταμένης]

1. Σύμβουλος: Γιατί δεν με παίρνει αυτός για τα Αγγλικά, με φοβήθηκε; Προϊσταμένη: Δεν σε έχει πάρει; Όχι, γιατί τώρα αυτή τη φορά που θα δώσουνε θα έρθει έλεγχος. Άρα αυτόματα δεν μπορείτε να είστε μέσα. Ούτε την κοντή την πήρε. Αλλά το εξήγησε στον γιο μου ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Σύμβουλος: Ααα. Προϊσταμένη: Ναι, ναι. Πρέπει να είναι ασφαλή. Σύμβουλος: Γιατί, γιατί τον (..) μου πήγα και πλήρωσα για να… για να δώσει εξετάσεις και λέω αυτός δεν μας πήρε γαμώτο. Προϊσταμένη: Θα τον πάρω μετά τον (…) τηλέφωνο. Σύμβουλος: Μα αφού θα έρθει έλεγχος πώς θα μας πάρει ρε;

2. Προϊσταμένη: Έχεις πτυχίο, εμείς δεν έχουμε. Ένα πτυχίο, ένα κάλπικο είπαμε να πάρουμε, δεν μας κάθεται ρε συ. Σύμβουλος: Κάντε λίγο υπομονή. Μου λέει η (…): “Λες να μην το πάρω;”. Τι λες ρε; Κάνε λίγη υπομονή. Τόσα χρόνια δεν είχες, τώρα σε έπιασε;

3.Προϊσταμένη: Ένα πτυχίο να πάρουμε, δεν μας κάθεται. Σύμβουλος: Μην αγχώνεστε. Αυτός αγχώθηκε περισσότερο από μας. Μου είπε “δεν μπορώ να πάρω λεφτά αν δεν είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει η αίτηση”.

4. Σύμβουλος: Έχεις άλλη που να της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη; Προϊσταμένη: Να ρωτήσω την (…); Σύμβουλος: Με διακριτικότητα. Αλλά φοβάμαι γιατί είναι από τα (…), μήπως γνωρίζει τον (…). Μην δημιουργήσουμε θέμα.

5. Προϊσταμένη: Να το πάρεις εσύ να γίνεις διευθύντρια στην Πολεοδομία. Σύμβουλος: Ναι, αυτό περιμένω.

6. Προϊσταμένη: Αν υπολόγιζαν τα πτυχία για να γίνουν πράγματα εδώ μέσα, θα ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Αν υπήρχε αξιοκρατία… Σύμβουλος: Εδώ είναι “ό,τι να ‘ναι”.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών. Οι αποκαλύψεις προκαλούν ήδη πολιτικό και ηθικό σεισμό στη Ρόδο.

