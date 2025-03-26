Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε Πάρνηθα και Κηφισιά λόγω αγώνων δρόμου

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΠΑΡΝΗΘΑ» την Κυριακή 30-3-2025 και κατά τις ώρες 08:30 έως 11:30, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, περιοχής Δήμου Αχαρνών, επί της οδού Παναγίας Ντάρδιζας, από το ύψος της οδού Αγίου Διονυσίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ιερά Μονή Παναγίας Ντάρδιζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων», καταλήγει.

Επίσης, την Κυριακή (30/3) θα διεξαχθεί, παράλληλα, αγώνας δρόμου με την επωνυμία: «PepsiCo Gives Back – Kifissia 2025» κατά τις ώρες 08:00 έως 11:30 και θα πραματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του δεξιού Παραδρόμου της Π.Β. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα του από την οδό Πάρνηθος έως την οδό Αυγής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, περιοχής Δήμου Κηφισιάς.

