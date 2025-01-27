Επιθεώρηση Εργασίας: Ιστορικό υψηλό με 79.207 ελέγχους το 2024

Τους 79.207 έφτασαν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας το 2024, αυξημένοι κατά σχεδόν 8% σε σχέση με το 2023 (73.579).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στο 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, επιβλήθηκαν συνολικά 18.264 διοικητικές κυρώσεις έναντι 16.049 το 2023, και το χρηματικό ύψος των προστίμων ανήλθε σε 49.638.510 ευρώ, από 44.569.101 το 2023.

«Η αύξηση του αριθμού ελέγχων για άλλη μία χρονιά, επιβεβαιώνει την προσήλωση των Επιθεωρητών στο έργο τους. Συνεχίζουμε σε υψηλούς ρυθμούς, με ζητούμενο και την ποιοτική αναβάθμιση, μέσω της στόχευσης εκεί όπου παρατηρείται υψηλότερη παραβατικότητα. Εστιάζουμε τους ελέγχους, όπου ανά περίοδο υπάρχει μεγαλύτερη ένταση εργασίας και εκεί που καταδεικνύουν τα στοιχεία από τις καταγγελίες, τη συσσωρευμένη εμπειρία και την ανάλυση δεδομένων. Αποσκοπούμε στην προστασία των εργαζομένων, στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και στη στήριξη των επιχειρήσεων, που λειτουργούν σύννομα», αναφέρει ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.