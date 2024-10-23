Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης στην καρδιά του Ηρακλείου, με απολογισμό τον τραυματισμό ενός 27χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Σύμφωνα με το cretalive όλα ξεκίνησαν με αφορμή ένα τροχαίο με υλικές ζημιές που έγινε στην πλατεία Κορνάρου και στο οποίο ενεπλάκη ο 27χρονος με τη μοτοσικλέτα του και ένας 24χρονος που οδηγούσε ένα αγροτικό φορτηγό.

Μολονότι το ατύχημα ήταν μόνο με υλικές ζημιές, οι δύο νεαροί οδηγοί άρχισαν να διαπληκτίζονται στον δρόμο. Ο καβγάς πήρε γρήγορα διαστάσεις με τους δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει στο οδόστρωμα, πιθανότατα μετά από σπρώξιμο, ο 27χρονος δικυκλιστής τη στιγμή που από το σημείο διερχόταν άλλο ΙΧ.

Το διερχόμενο όχημα πάτησε τον 27χρονο στο πόδι, ο οποίος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα υποβληθεί και στο αναγκαίο χειρουργείο.

Πηγή: skai.gr

