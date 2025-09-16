Πωλείται ξανά για 4 εκατομμύρια ευρώ το θρυλικό διαμέρισμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη Στησιχόρου

Το ιστορικό διαμέρισμα που κάποτε ανήκε στην «εθνική» μας Αλίκη πωλείται για δεύτερη φορά έναντι του ποσού των 4 εκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει οριστεί από τους εκτελεστές δικηγόρους της Ελληνοαμερικανίδας ιδιοκτήτριας που το είχε αγοράσει από τον γιό της, Γιάννη. Το πολυτελές διαμέρισμα, 290 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει μια ευρύχωρη κουζίνα, δυο υπνοδωμάτια και τρία μπάνια, «ντυμένα» με μάρμαρα και γρανίτες, ενώ από τη βεράντα μπορεί κανείς να απολαύσει τη θέα του Λυκαβηττού.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο το ίδιο το ακίνητο που καθορίζει την αξία, αλλά κυρίως η ιστορία και η προσωπικότητα που το έχει συνδέσει με τον μύθο της εθνικής σταρ.

«Δεν είναι θέμα τιμής, είναι θέμα ψυχής», ανέφερε ο Μισέλ Μουσσού, ιδιοκτήτης γραφείου ακινήτων, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

«Το μυστικό με το real estate είναι ότι δεν υπάρχουν σπίτια ή κτίρια, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στα κτίρια ή πίσω από τα κτίρια ή που τα κατοικούν ή που τα έχτισαν ή που τα έφτιαξαν. Εδώ έχουμε το πιο εμβληματικό άτομο στην ιστορία της Ελλάδος από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα και παραμένει. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη», συνέχισε.

Η Αλίκη στέγασε εκεί τον έρωτα της με τον σύζυγο της Δημήτρη Παπαμιχαήλ, εκεί πέρασε λύπες και χαρές και από το διαμέρισμα αυτό έφυγε για τελευταία φορά για το εξωτερικό, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας της.

Όπως περιέγραψε ο κ. Μουσσού, «είναι μια κομψή πολυκατοικία με μια πάρα πολύ ωραία είσοδο. Το ίδιο το διαμέρισμα έχει τζαμαρίες μπροστά, οι οποίες δίνουν όλες εικόνα σε μια πολύ μεγάλη βεράντα. Από εκεί, έχεις θέα προς Λυκαβηττό, είναι κατά κάποιον τρόπο ένα παριζιάνικο διαμέρισμα».

Εντός του θρυλικού διαμερίσματος παραμένει ανέγγιχτο το μπουντουάρ της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Η περιοχή που βρίσκεται το διαμέρισμα -πίσω από την Ηρώδου Αττικού- πάντοτε έχει ζήτηση, «άλλοι έρχονται να αφουγκραστούν την Αλίκη, κατά κάποιον δικό τους τρόπο, και μερικοί, που δεν τους ενδιαφέρει, πάνε για το σπίτι καθαυτό και τίποτα άλλο. Λόγω Αλίκης και περιοχής, είναι ένα σπίτι που αν το άφηνες εκτός ελέγχου να μπει όποιος να 'ναι, θα είχε ουρά από εδώ έως το Σύνταγμα. Θα κόβαμε και εισιτήριο. Θέλει λίγο προσοχή ώστε να προστατεύσεις και τη μνήμη της Αλίκης και το σπίτι, και να μη γίνεσαι ξεναγός», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.