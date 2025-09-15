Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού- Εντοπίστηκε μαχαίρι και κινητά τηλέφωνα

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 2 έγκλειστων, για παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων

Φυλακές Κορυδαλλού

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, έρευνες σε κελιά του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο αυτό, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 2 έγκλειστων, για -κατά περίπτωση- παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα κελιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• αυτοσχέδιο μαχαίρι,

• 2 συσκευές κινητού τηλεφώνου,

• 2 φορτιστές κινητού τηλεφώνου και

• 2 ζεύγη ακουστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φυλακές Κορυδαλλού ΕΛΑΣ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark