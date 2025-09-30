Νέες στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την επιχείρηση του «ελληνικού FBI» το πρωί της Τρίτης, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλεκόταν σε απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και πρώην υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι αποδέκτης εικονικών τιμολογίων ήταν και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, στον οποίο φέρονται να έχουν εκδοθεί παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής.

Συνολικά, το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ σε «μαϊμού» επιχειρήσεις εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσά τους και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

