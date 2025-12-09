Ποινική δίωξη για κακουργηματική απιστία ασκήθηκε, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, σε βάρος του Αχιλλέα Μπέου και υπηρεσιακών στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου. Σύμφωνα με το gegonotanews, η υπόθεση παραπέμπεται πλέον σε τακτική ανάκριση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διαχείριση δημοτικού ακινήτου – ενός παραδοσιακού ξενώνα στη Μακρινίτσα – για τον οποίο εξετάζονται τόσο η μη είσπραξη μισθωμάτων, όσο και η καθυστέρηση στην εκκίνηση διαδικασιών έξωσης, ή αποβολής του μισθωτή.

Το ακίνητο είχε εκμισθωθεί σε ιδιωτική εταιρεία από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας, ενώ μία εκ των εταίρων και διαχειριστών της εταιρείας φέρεται να ήταν σύζυγος στενού συνεργάτη του Αχιλλέα Μπέου.

Μέχρι τις 11-12-2022 η εταιρεία δήλωνε στο ΓΕΜΗ ως έδρα της το συγκεκριμένο ακίνητο, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ξενοδοχείο λειτουργούσε. Στις 20-3-2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια δημοπρασίας για τη νέα εκμίσθωσή του, επικαλούμενο ότι το ακίνητο «είναι σήμερα κενό».

Ωστόσο, η δημοτική αρχή δεν παρείχε περαιτέρω στοιχεία, όπως πότε ακριβώς έμεινε κενό το ακίνητο, ποιος ήταν ο μισθωτής, το ύψος του μισθώματος, η ημερομηνία λήξης της σύμβασης, τυχόν οφειλές και εάν αυτές είχαν βεβαιωθεί, καθώς και αν είχαν καταβληθεί δημοτικά τέλη, τέλη ΔΕΥΑΜΒ ή τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Δεν δόθηκαν επίσης πληροφορίες για το αν ο Δήμος είχε προβεί σε ενέργειες διοικητικής αποβολής. Καμία σχετική ενημέρωση δεν ζητήθηκε και από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη έπειτα από μήνυση γνωστού λογιστή του Βόλου, ο οποίος κατήγγειλε κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση.

