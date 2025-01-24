Έξαλλος Μπέος μετά το Βόλος-Ατρόμητος: «Αυτό το... Μίκι Μάους ο Γκαρσία έδειξε τα γεννητικά του όργανα»

Ο Ατρόμητος πήρε σπουδαία νίκη με δέκα παίκτες στον Βόλο, με τους τόνους ωστόσο να ανεβαίνουν μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Μιλώντας στην Cosmote TV, ο ισχυρός άντρας των γηπεδούχων και δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, εξαπέλυσε επίθεση ενάντια στον Πάμπλο Γκαρσία, κατηγορώντας τον ότι έδειξε τα γεννητικά του όργανα!



Αναλυτικά όσα είπε:



«Να πω συγχαρητήρια στον Ατρόμητο για τη νίκη. Αλλά είναι ντροπή ένας προπονητής που φιλοξενείται στην πατρίδα μας να δείχνει τα γεννητικά του όργανα σε μία ομάδα και μία πόλη φιλόξενη.



Είναι ντροπή, να δείξει το βίντεο, να τον τιμωρήσουν γιατί είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο. Αυτό το Μίκι Μάους, το καρτούν, ο Γκαρσία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.