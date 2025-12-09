Μεγάλη ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες που κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι αγρότες στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών επιχείρησαν νωρίς το απόγευμα να κινηθούν προς την αερογέφυρα της Θέρμης και να την αποκλείσουν με τα τρακτέρ τους. Η ΕΛΑΣ, ωστόσο, κατάλαβε τις προθέσεις των διαδηλωτών και αποσόβησε την ενέργεια αυτή. Στη συνέχεια, όμως, οι αγρότες έκαναν όπισθεν για να τους αιφνιδιάσουν και τελικά κατάφεραν να βγουν επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων στο ύψος της Θερμής (κατεύθυνση προς Χαλκιδική).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι με νέο φραγμό της ΕΛΑΣ, ωστόσο η ζημιά έγινε, καθώς έκλεισε η δίοδος προς το αεροδρόμιο. Εκατοντάδες άνθρωποι περπατάνε αυτή τη στιγμή επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Μουδιανιών για να προλάβουν τις πτήσεις τους. Τα περίπου τέσσερα χιλιόμετρα της απόστασης, ακόμη και με γρήγορο βήμα, δύσκολα μπορούν να διανυθούν σε λιγότερο από 50 λεπτά, καθώς οι άνθρωποι κουβαλάνε και τις αποσκευές τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.