Σε προσωποποίηση των κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης των εικονικών εταιρειών και των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, έχει προχωρήσει η εισαγγελία, όπως αναφέρθηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Οι 45 από τους 55 κατηγορούμενους για την υπόθεση της σύστασης της οργάνωσης είναι οι «αχυράνθρωποι» για τις 370 μαϊμού εταιρείες, ενώ έξι κατηγορούνται για παράβαση του κώδικα φορολογικής διαδικασίας.

Σε αυτή την εξάδα συμπεριλαμβάνονται ο 42χρονος τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, αλλά και ο 56χρονος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, σε βάρος των οποίων, έως αυτή τη στιγμή, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο ανακριτής αναμένεται να τους καλέσει σύντομα, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία προσωποποίησης.

Από τα δικαστικά έγγραφα προκύπτει πως μία από τις επτά εταιρείες που ήταν στο όνομα της κατάκοιτης θείας - που βρισκόταν σε γηροκομείο - του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, πήρε μία επιστροφή φόρου 389.000 ευρώ. Τα 92.500 ευρώ κατέληξαν σε εταιρία του προέδρου της ΠΑΕ, περίπου το 24% της παράνομης επιστροφής.

Από την πορεία των ερευνών διαπιστώνεται η σημαντική συμμετοχή στο κύκλωμα ενός 55χρονου δικηγόρου με έδρα την Καλαμάτα, ο οποίος συνελήφθη. Συμμετείχε σε όλες τις συνθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τον 52χρονο πρόεδρο της ερασιτεχνικής ομάδας και τον 40χρονο έγκλειστο των φυλακών Χαλκίδας. Του είχε αφαιρεθεί η άδεια λογιστή-φοροτεχνικού, αλλά συνέχισε τις παράνομες πράξεις μέσω του λογιστικού γραφείου της 28χρονος κόρης του, η οποία αναζητείται. Ο ίδιος και ένας συνεργάτης του, ήταν αυτοί που τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο "κατέβασαν" μαζικά τις ελεγχόμενες εταιρείες, διαγράφοντας τα εικονικά τιμολόγια. Στο κύκλωμα εμπλέκονται και άλλοι πέντε λογιστές.

Πηγή: skai.gr

