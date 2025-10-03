Μητέρα της 28χρονης εγκύου: Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι το παιδί μου πέθανε

To γεγονός ότι δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως πέθανε το παιδί της, αναφέρει σοκαρισμένη, η μητέρα της 28χρονης Σπυριδούλας, της εγκύου από την Άρτα που μετέβη στο νοσοκομείο με αιμορραγία και πέθανε από αλλεργική αντίδραση.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Power Talk», η γυναίκα περιγράφει τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν, σχεδόν ραγδαία, λίγο πριν χάσει τη ζωή της η 28χρονη κόρη της.

Συνοψίζει πως ειδοποιήθηκε από τον γαμπρό της και της ζητήθηκε να μείνει με την εγγονή της, προκειμένου το ζευγάρι να φύγει για το νοσοκομείο.

Προσθέτει πως και οι δύο ήταν ανήσυχοι καθώς η Σπυριδούλα είχε ήδη μια αποτυχημένη εγκυμοσύνη.

Λίγη ώρα αργότερα έλαβε δεύτερο τηλεφώνημα από τον γαμπρό της ο οποίος της ζήτησε να σπεύσει στο νοσοκομείο.

«Βρίσκουμε έξω από το δωμάτιο τον Πέτρο, οι γιατροί ήταν μέσα όλοι και προσπαθούσαν… Δεν ξέρω τι γινόταν εκεί μέσα, εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει τι γίνεται», λέει σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

«Δεν περίμενα αυτό το πράγμα», τονίζει περιγράφοντας πως έμαθε ότι η κόρη της είχε λάβει την ίδια αντιβίωση και όταν απέβαλε, χωρίς να παρουσιάσει τότε καμία παρενέργεια αφού δεν ήταν αλλεργική σε τίποτα.

«Την ρώτησαν αν έχει αλλεργία σε κάποια αντιβίωση. Είπε όχι. Μα δεν είχε το παιδί καμία αλλεργία σε τίποτα, ούτε είχε αρρωστήσει ποτέ».

Η μητέρα, συνοψίζει πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ακριβείς λεπτομέρειες των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν, μέχρι και πριν να φτάσει στο νοσοκομείο ή τι ακριβώς συνέβαινε στο παιδί της όσο εκείνη βρισκόταν στον θάλαμο αναμονής.

Αναφέρει χαρακτηριστικά πως σε κάποια δεδομένη στιγμή άκουσε το νοσηλευτικό προσωπικό να φωνάζει το όνομα της κόρης της, χωρίς να παίρνει απάντηση.

Μάλιστα θυμάται, γιατρό να βγαίνει στον διάδρομο και να κάνει τον σταυρό του για το γεγονός πως κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Εν συνεχεία, όπως υπογραμμίζει, η οικογένεια ενημερώθηκε για το γεγονός πως δεν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη στη ΜΕΘ και για αυτό η 28χρονη θα μεταφερόταν σε κλίνη δίπλα στα χειρουργεία, ώστε να την παρακολουθούν μέχρι την άλλη μέρα όταν και θα άδειαζε κρεβάτι στην εντατική.

Η 28χρονη παρουσίασε συμπτώματα αλλεργικού σοκ ενώ νοσηλευόταν, λέγοντας μάλιστα αρχικά στον σύζυγό της πως δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

«Την Τρίτη το μεσημέρι μας έκαναν ενημέρωση», συνεχίζει μεταξύ άλλων η τραγική μάνα, αναφέροντας πως όταν ρώτησε ευθέως εάν το παιδί της θα ζήσει έλαβε από γιατρό την απάντηση πως «κατά 99.9%, όχι».

«Δεν ξέρω τι να πω. Τα' χω χαμένα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να εμπεδώσω αυτό το πράγμα ακόμα. Δεν πιστεύω ότι έφυγε το παιδί μου. Νομίζω ότι ζει ακόμη».

«Μα ήταν μέσα στο νοσοκομείο το παιδί μου… Ηταν μέσα…Δεν το έπαθε στο σπίτι», σχολιάζει με τρεμάμενη φωνή.



Πηγή: skai.gr

