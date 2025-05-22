Της Έλενας Γαλάρη

Σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή, για άρνηση δακτυλοσκόπησης, καταδικάστηκαν 18 από τα 25 μέλη του Ρουβίκωνα, οι οποίοι στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα συμπλήρωσης δύο ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, είχαν αναρτήσει πανό στην ταράτσα της Hellenic Train.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση της Εισαγγελέως η οποία ζήτησε την ενοχή των κατηγορουμένων μόνο για το συγκεκριμένο αδίκημα και την αθώωσή τους για διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και παράνομη κατοχή και χρήση φωτοβολίδων από κοινού.

Ως μάρτυρες κατέθεσαν τρεις συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, ζητώντας την αθώωση των κατηγορουμένων.

«Την κόρη μου την έλιωσαν τα σίδερα στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Το δικό μου το σπίτι διαταράχτηκε και καταστράφηκε. Αυτά τα παιδιά τα ευχαριστώ… σαν μάνα ήρθα αυθόρμητα. Ένιωσα πολύ όμορφα όταν είδα το πανό να κρέμεται από την Hellenic Train. Σας ευχαριστώ για την Αναστασία που είναι εκεί πάνω. Να τους αθωώσετε ... Η Αναστασία ήταν πανέμορφη, είχε όνειρα και μου τη φάγανε», είπε η μητέρα θύματος, ενώ την αθώωση των κατηγορουμένων ζήτησαν και οι άλλοι δύο μάρτυρες.

«Δύο χρόνια πολεμάμε για το αυτονόητο, τη δικαιοσύνη. Τα παιδιά μας δεν γυρνάνε. Εικοσιπέντε άνθρωποι ανέβηκαν σε ένα κτίριο και έβαλαν ένα πανό που έλεγε "δολοφόνοι". Δεν υπήρχαν φθορές, δεν χτύπησαν κανέναν» ανέφερε η Κατερίνα Βουτσινά, λέγοντας: «ζητώ να τους αφήσετε ελεύθερους για τη μνήμη του αδελφού μου και όλων των άλλων γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέχασαν».

Ως την πιο λαομίσητη εταιρεία στην Ελλάδα χαρακτήρισε την Hellenic Τrain κατά την απολογία του ο Γιώργος Καλαϊτζίδης.

Στην ερώτηση «γιατί πήγατε στη Hellenic Train», η απάντηση είναι «που να πάμε; Η συγκεκριμένη εταιρεία πήρε για ένα κομμάτι ψωμί τα τρένα στην Ελλάδα, μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα και δεν έκανε, άρα πάμε σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Είναι η πιο λαομίσητη εταιρεία στην Ελλάδα».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μην παρανομήσουν, λέγοντας ότι είχαν πάει στην εταιρεία σε ώρες που ήταν κλειστή για να μη διαπράξουν το αδίκημα της διατάραξης οικιακής ειρήνης.

«Όταν μας κατέβασαν στο κτίριο δεν υπήρχε ψυχή. Διαταράχθηκε η ειρήνη ενός κτηρίου που ήταν άδειο. Διαταράχθηκε ο πρόεδρος της Hellenic Train…» είπε και κατέληξε: «Πέραν από το ότι δεν πήγαμε στο κτήριο… Ο σκοπός της οργάνωσης είναι η δικαίωση των 57 νεκρών. Θα το πάμε μέχρι τέλους. Και ας μπούμε φυλακή. Ό,τι και να γίνει θα ζητάμε τη δικαίωση των 57...».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.