Μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Εκβιαστών στην Αττική - 23 συλλήψεις μέχρι στιγμής

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών στην Αττική - Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 23 άτομα

Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί επιχείρηση του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών στην Αττική για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εκρήξεων, εμπρησμών, σωματικών βλαβών, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεων των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 23 άτομα.

