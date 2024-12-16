Σε φυλάκιση 5 ετών καταδικάστηκε 34χρονη, η οποία εγκατέλειψε το νεογέννητο παιδί της στον φωταγωγό της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Κρίθηκε ένοχη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης για απόπειρα παιδοκτονίας, ενώ η ποινή της ανεστάλη υπό τον όρο να την επιτηρεί επιμελητής κοινωνικής αρωγής.

Η υπόθεση διαδραματίστηκε τον Αύγουστο του 2016 στην Κατερίνη. Γείτονες άκουσαν τα κλάματα του νεογνού, οπότε ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Το κοριτσάκι, μόλις λίγων ημερών τότε, παρέμενε στο σημείο για πάνω από ένα 24ωρο. Ήταν τυλιγμένο σε πρόχειρα υφάσματα και σε βάθος 1,5 μέτρου από το παράθυρο του μπάνιου του σπιτιού, ενώ όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είναι καλά στην υγεία του, τηρουμένων των συνθηκών, όπως κατέθεσε αστυνομικός στο Εφετείο.

Η 34χρονη μητέρα συνολικά 5 παιδιών (αλβανικής καταγωγής) ομολόγησε την πράξη της, τονίζοντας, όμως, ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει το νεογνό. «Βρισκόμουν σε σύγχυση», είπε στην απολογία της, αναφέροντας ότι αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα εκείνη την περίοδο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα φιλοξενείτο από τους γονείς της και αρχικά ανέφερε ότι γλίστρησε στο μπάνιο.

Η υπόθεση εισήχθη στο Εφετείο μετά από έφεση που άσκησε εισαγγελέας κατά της απόφασης του πρωτόδικου δικαστηρίου, διαφωνώντας ότι η ποινή φυλάκισης 3 ετών (με αναστολή) που της επιβλήθηκε ήταν χαμηλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

