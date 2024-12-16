Απίστευτες εικόνες εκτυλίχτηκαν το Σάββατο στο Χαλάνδρι, όπου ένας οδηγός πάρκαρε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου, με πλήθος οργισμένων πολιτών να συγκεντρώνεται στο σημείο και να του φωνάζει.
Ο οδηγός προκάλεσε δημιούργησε κυκλοφοριακό κομφούζιο ενώ εμπόδιζε και λεωφορείο να περάσει.
Στις εικόνες που παρουσίασε η εκπομπή LIVE YOU του ΣΚΑΪ με τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Άρη Πορτοσάλτε, φαίνονται πολλά άτομα να έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο και να φωνάζουν και να τσακώνονται με τον οδηγό, ο οποίος κατάλαβε το λάθος του και προσπάθησε να δικαιολογηθεί καθυστερημένα.
«Πάρτε μου τις πινακίδες», ακούγεται να λέει ενώ ο κόσμος του έλεγε «μη φύγεις μέχρι να έρθει η αστυνομία».
Μόνο που δεν τον λιθοβόλησαν.
Δείτε το βίντεο:
