Απίστευτες εικόνες εκτυλίχτηκαν το Σάββατο στο Χαλάνδρι, όπου ένας οδηγός πάρκαρε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου, με πλήθος οργισμένων πολιτών να συγκεντρώνεται στο σημείο και να του φωνάζει.

Ο οδηγός προκάλεσε δημιούργησε κυκλοφοριακό κομφούζιο ενώ εμπόδιζε και λεωφορείο να περάσει.

Στις εικόνες που παρουσίασε η εκπομπή LIVE YOU του ΣΚΑΪ με τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Άρη Πορτοσάλτε, φαίνονται πολλά άτομα να έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο και να φωνάζουν και να τσακώνονται με τον οδηγό, ο οποίος κατάλαβε το λάθος του και προσπάθησε να δικαιολογηθεί καθυστερημένα.

«Πάρτε μου τις πινακίδες», ακούγεται να λέει ενώ ο κόσμος του έλεγε «μη φύγεις μέχρι να έρθει η αστυνομία».

Μόνο που δεν τον λιθοβόλησαν.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.