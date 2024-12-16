Λογαριασμός
Απίστευτες εικόνες στο Χαλάνδρι: Πάρκαρε στη μέση του δρόμου και μόνο που δεν τον λιθοβόλησαν

Ο κακός χαμός έγινε στο Χαλάνδρι το Σάββατο - Έξαλλοι οι πολίτες με τον οδηγό που παράτησε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου 

Χαλάνδρι

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχτηκαν το Σάββατο στο Χαλάνδρι, όπου ένας οδηγός πάρκαρε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου, με πλήθος οργισμένων πολιτών να συγκεντρώνεται στο σημείο και να του φωνάζει.

Ο οδηγός προκάλεσε δημιούργησε κυκλοφοριακό κομφούζιο ενώ εμπόδιζε και λεωφορείο να περάσει.

Στις εικόνες που παρουσίασε η εκπομπή LIVE YOU του ΣΚΑΪ με τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Άρη Πορτοσάλτε, φαίνονται πολλά άτομα να έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο και να φωνάζουν και να τσακώνονται με τον οδηγό, ο οποίος κατάλαβε το λάθος του και προσπάθησε να δικαιολογηθεί καθυστερημένα.  

«Πάρτε μου τις πινακίδες», ακούγεται να λέει ενώ ο κόσμος του έλεγε «μη φύγεις μέχρι να έρθει η αστυνομία».  

Μόνο που δεν τον λιθοβόλησαν. 

Δείτε το βίντεο:

