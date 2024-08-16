Πνιγμός 8χρονης στην κατασκήνωση: Την έψαχναν 3 ώρες πριν την ανακαλύψουν στην πισίνα

Για τρεις ώρες έψαχναν οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης την 8χρονη, που τελικά βρέθηκε πνιγμένη στην πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΣΚΑΪ από αστυνομικές πηγές.

Το παραπάνω στοιχείο συνάδει με την εκδοχή ότι το παιδί πιθανότατα έφαγε το μεσημεριανό του και στη συνέχεια διέφυγε της προσοχής και πήγε στην πισίνα, όπου εντοπίστηκε αργότερα.

Οι υπεύθυνοι, όταν κατάλαβαν ότι η 8χρονη αγνοείται, έψαχναν παντού, ακόμη και στο δρόμο έξω από την κατασκήνωση, μέχρι που την εντόπισαν στο νερό, δυστυχώς νεκρή.

Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι μαρτυρίες των παιδιών που βρίσκονταν κοντά στη μικρή, τα οποία θα δώσουν κατάθεση στην αστυνομία παρουσία των γονιών τους και παιδοψυχολόγου.

Εν τω μεταξύ, χθες έγινε γνωστό ότι με ομόφωνη απόφαση της δημοτικής επιτροπής Κασσάνδρας ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας που είχαν οι πισίνες της κατασκήνωσης, στην οποία πνίγηκε η 8χρονη.

Η μία από τις πισίνες δεν ήταν πλήρως περιφραγμένη, οπότε ένα παιδί μπορούσε να μπει, ενώ στη δεύτερη πισίνα δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι:

Δεν είχε οριστεί υπεύθυνος για τη λειτουργία της πισίνας

Δεν υπήρχαν σωσίβια και κοντάρι

Δεν υπήρχαν σημάνσεις για το βάθος

Πηγή: skai.gr

