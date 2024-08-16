Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του το πρόβλημα ηλεκτροδότησης που προέκυψε, αργά χθες το βράδυ, στα νησιά Ίο, Σίκινο και Φολέγανδρο.

Στη Σίκινο και στη Φολέγανδρο η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως, ενώ στην Ίο αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση έως αργά το απόγευμα. Οι περιοχές της Ίου, που επηρεάζονται με - ανά διαστήματα - διακοπές λόγω της συνέχισης των εργασιών για την αποκατάσταση της βλάβης, είναι η Χώρα, το Λιμάνι, ο Μυλοπότας και το Μαγγανάρι.

Να σημειωθεί ότι η βλάβη προέκυψε στο χερσαίο κομμάτι των δύο υποβρύχιων καλωδίων της Πάρου, που ηλεκτροδοτούν τα τρία νησιά.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και εργάζονται πυρετωδώς για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

