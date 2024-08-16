Ομολόγησε ο ανιψιός ότι σκότωσε την 62χρονη θεία του σε χωριό των Ιωαννίνων

Ομολόγησε ο 36χρονος ανιψιός της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή από σκάγια κυνηγετικού όπλου στο χωριό Περίβλεπτος των Ιωαννίνων.

Ο ανιψιός, ο οποίος ήταν αυτός που ειδοποίησε την αστυνομία, θεωρήθηκε εξαρχής ύποπτος και για τον λόγο αυτό οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ τον ανέκριναν εξετάζοντας το κίνητρο να ήταν το οικονομικό.

Πριν λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι αυτός δολοφόνησε τη θεία του.

Η 62χρονη έφερε τραύματα από κυνηγετικό όπλο και από την αρχή οι ενδείξεις παρέπεμπαν σε ανθρωποκτονία.

Στο σημείο έφτασσε αμέσως φτάσει ιατροδικαστής προκειμένου να γίνει η απαραίτητη αυτοψία καθώς και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

