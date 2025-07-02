Πλημμύρες στη Μάνδρα: Εκ νέου δικάζονται 3 κατηγορούμενοι

Εκ νέου δικάζονται από το Τριμελές Εφετείο τρία από τα οκτώ πρόσωπα που είχαν δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για την τραγωδία με 25 νεκρούς στη Μάνδρα από τις πλημμύρες του 2017. Η υπόθεση επανήλθε σήμερα στο ακροατήριο μετά από την αναίρεση που ασκήθηκε από το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, όπου προσέφυγαν συγγενείς θυμάτων, κατά της απαλλακτικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων όσον αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Στη δίκη που ξεκίνησε σήμερα με τις πρώτες μαρτυρικές καταθέσεις, για τρίτη φορά βρίσκονται στο εδώλιο η πρώην δήμαρχος Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη, ο πρώην προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης της Πολεοδομίας και η τότε υπάλληλος της Περιφέρειας, υπεύθυνη για την αστυνόμευση των ρεμάτων.

Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί από το Εφετείο σε ποινές από 14 έως και 18 μηνών φυλάκιση με αναστολή για το αδίκημα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια δια παραλείψεως και είχαν απαλλαγεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλαβών από αμέλεια. Το δικαστήριο είχε απαλλάξει πλήρως πέντε κατηγορούμενους.

Η διαδικασία σήμερα ξεκίνησε με την κατάθεση του τότε διευθυντή Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Φοίβου Θεοδώρου. Ο μάρτυρας είπε στο δικαστήριο ότι το φαινόμενο που καταγράφηκε την επίμαχη μέρα στην Δυτική Αττική «ήταν ξαφνικό και απρόβλεπτο» και συμπλήρωσε ότι οι όγκοι νερού που έπεσαν «ήταν τεράστιοι και παρέσυραν ακόμη και φορτηγά». Ανέφερε επίσης ότι δεν υπήρχε καταγραφή της ποσότητας του νερού και συμπλήρωσε «όταν όμως έχεις πάνω από 50 χιλιοστά βροχής, σε μισή ώρα έχεις πλημμυρικά φαινόμενα».

Η δίκη διεξάγεται υπό το βάρος του χρόνου παραγραφής που λήγει τον προσεχή Νοέμβριο οπότε και συμπληρώνεται 8ετία, όπως ορίζεται για τα πλημμελήματα για τα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.