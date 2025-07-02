Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε περιοχές της Ιεράπετρας στο Λασίθι.
Αργά το απόγευμα της Τετάρτης (2/7) σήμανε νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική, λίγο μετά την επιτυχή κατάσβεση στο Στόμιο νωρίτερα. Το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε από την Αχλιά, κατευθύνθηκε τις βραδινές ώρες προς τα Φέρμα, ενώ νωρίς το πρωί της Πέμπτης, υπήρξε αναζωπύρωση της εστίας στην Αχλιά.
Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα «ήχησε» το 112 ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Αγία Φωτιά, Αχλιά, Γαλήνη και Φέρμα να απομακρυνθούν προς Ιεράπετρα.
Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας, Νεκτάριος Παπαδάκης, στον ΣΚΑΪ 100,3 έχουν προκληθεί ζημιές σε κτίσματα, ενώ εκκενώθηκαν οικισμοί και ξενοδοχεία.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς το μέτωπο εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτο και να απειλεί περιουσίες.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα περισσότεροι από 155 πυροσβέστες, 8 πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ και 28 πυροσβεστικά οχήματα.
Από τις πρώτες ώρες της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, οι κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να θωρακίσουν τα σπίτια τους δημιουργώντας αναχώματα, ενώ πολλοί συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσχεσης.
Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετείχαν 4 ελικόπτερα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 2, 2025
📍#Κρήτη
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Φωτιά #Αχλιά #Γαλήνη #Φέρμα απομακρυνθείτε προς #Ιεράπετρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
Μετά τις 8 το βράδυ, εστάλη νέο 112 για απομάκρυνση από περιοχές:
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 2, 2025
📍#Κρήτη
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Φωτιά #Αχλιά #Γαλήνη #Φέρμα & #Κουτσουνάρι απομακρυνθείτε προς #Ιεράπετρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ
Το ΕΚΑΒ βρίσκεται επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα στον νομό Λασιθίου και σε απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ επιχειρούν 8 ασθενοφόρα.
Μέχρι αυτή την ώρα, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ και τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης Μανώλη Παραβολιδάκη, έχουν διακομιστεί στο ΓΝ Ιεράπετρας, 3 πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα, 2 πολίτες με ελαφρά τραύματα και 1 πολίτης με κινητικά προβλήματα.
Με δυνάμεις από την Αθήνα θα ενισχυθεί η μεγάλη επιχείρηση για τη φωτιά στην Ιεράπετρα
«Θα έχουμε μια δύσκολη βραδιά» ανέφερε νωρίτερα σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατευθυνόμενος προς την Ιεράπετρα.
Ο κ. Αρναουτάκης επισήμανε ότι αναμένονται ενισχύσεις από την Αθήνα, ενώ σχολίασε πως «στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αμέσως μετά και οι περιουσίες».
Μάλιστα, ο περιφερειάρχης Κρήτης διευκρίνισε πως όλος ο μηχανισμός βρίσκεται επίσης ποδός, ενώ επισήμανε ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ φορέων για την αντιμετώπιση των αναγκών, ακόμη και τουριστών που χρειάστηκε να μετακινηθούν από ξενοδοχειακές μονάδες, μετά το μήνυμα, μέσω του 112.
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης Γιώργο Τσαπάκο, «η μάχη με τις φλόγες» αναμενόταν να είναι «ολονύχτια», ενώ όπως έκανε γνωστό, είχε επικοινωνία με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, για την αποστολή ενισχύσεων με δυνάμεις της πυροσβεστικής και ειδικών ομάδων από την Αθήνα.
Ο κ. Τσαπάκος επιπλέον ανέφερε ότι το έργο της κατάσβεσης είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω και της έντασης των ανέμων, όσο και της αλλαγής της διεύθυνσης τους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.