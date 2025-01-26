Η διαμαρτυρία χιλιάδων πολιτών για την τραγωδία των Τεμπών στο κέντρο της Αθήνας, αμαυρώθηκε για μια ακόμη φορά από τους κουκουλουφόρους οι οποίοι γύρω στις 14.40 επιτέθηκαν με μολότοφ και πέτρες κατά των ΜΑΤ.

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε έναν από τους «αντιεξουσιαστές» την ώρα που ετοίμαζε τη μολότοφ για την πετάξει προς τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απάντησαν με χημικά.

Πηγή: skai.gr

