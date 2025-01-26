Λογαριασμός
Φωτογραφία με τη στιγμή που κουκουλοφόρος ετοιμάζει μολότοφ για να την πετάξει στα ΜΑΤ στο Σύνταγμα

Περίπου 20 κουκουλοφόροι κατά τη διάρκεια των συλλαλητηρίων για την τραγωδία των Τεμπών, στην πλατεία Συντάγματος προσέγγισαν τα ΜΑΤ και πέταξαν μολότοφ

Η διαμαρτυρία χιλιάδων πολιτών για την τραγωδία των Τεμπών στο κέντρο της Αθήνας, αμαυρώθηκε για μια ακόμη φορά από τους κουκουλουφόρους οι οποίοι γύρω στις 14.40 επιτέθηκαν με μολότοφ και πέτρες κατά των ΜΑΤ.

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε έναν από τους «αντιεξουσιαστές» την ώρα που ετοίμαζε τη μολότοφ για την πετάξει προς τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απάντησαν με χημικά.

Πηγή: skai.gr

