Της Έλενας Γαλάρη

Για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θα ερευνηθούν από την εισαγγελία της Ρόδου οι κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς στην πολεοδομία του νησιού.

Ο επικεφαλής της Αρχής για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος έχει ήδη διαβιβάσει το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής στην εισαγγελία της Ρόδου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους.

Από την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής, έχουν εντοπιστεί δέκα διαμερίσματα τα οποία μισθώνονται και εισπράττονται ενοίκια, δύο οικόπεδα, καθώς και λογαριασμοί σε τράπεζες και μετρητά που φτάνουν τις 500.000 ευρώ.

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται 'ύποπτα' φέρονται να έχουν αποκτηθεί το χρονικό διάστημα στο οποίο στηρίζεται το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.



Πηγή: skai.gr

