Συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει η Μαρία Καρυστιανού, που έχασε την κόρη της Μάρθη στο δυστύχημα των Τεμπών, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει όριο στην αλαζονεία και στην ασυδοσία της Κυβέρνησης, αλλά και στον διάχυτο φόβο της να βγει η αλήθεια στο φως.

Τι τολμήσαμε και ζητήσαμε οι χαροκαμένοι γονείς και συγγενείς και μαζί μ’ εμάς όλος ο ελληνικός λαός που μας στήριξε σύσσωμος!

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Και αντ’ αυτού η Κυβέρνηση, το Κράτος δηλαδή που θα έπρεπε σε μία σωστή κοινωνία να το έχουμε βοηθό μας, ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΘΑΨΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΦΩΣ.

Είναι λοιπόν τόσο ένοχα τα μυστικά που θέλουν οι ίδιοι και τα πολύτιμα δεκανίκια τους να κρύψουν;

Αυτήν την εβδομάδα ξεχείλισε το ποτήρι!

Ακόμη και τα σημεία του Πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, του Εθνικού δηλαδή Οργανισμού που συγκροτήθηκε εκπρόθεσμα και κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τα οποία και δείχνουν μέρος της αλήθειας και αναδεικνύουν τα αληθή αίτια της τεράστιας πυρόσφαιρας που είδαμε όλοι στις οθόνες μας, ακόμη και αυτά θέλουν να τα εξαφανίσουν, να τα θάψουν, όπως απέδειξαν ότι ξέρουν πολύ καλά να κάνουν, με ό,τι τους ενοχλεί.

Όπως για παράδειγμα είναι εξαφανισμένα και δεν υπάρχουν τα VIDEO που είχε παραγγείλει ο Ανακριτής των Τεμπών τον Μάρτιο του 2023 αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα και τα οποία “ω του θαύματος” δεν μπήκαν ποτέ στη δικογραφία.

Και αντ’ αυτού! δύο χρόνια μετά, τον Φεβρουάριο του 2025, κάποιος, κάπου, κάπως τυχαία βρήκε σε ένα Κάδο Σκουπιδιών Υπολογιστή 3 VIDEO που τάχα αποτυπώνουν μέρος διαδρομής της δολοφονικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών της 28.02.2023!

Και σε αποκορύφωμα η πρόσφατη παρέμβαση της διορισμένης από την Κυβέρνηση Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία αντί να αντιδράσει σε όσα τραγικά συμβαίνουν σε βάρος μας, έσπευσε να διατάξει έρευνα μήπως το Πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ως έχει, δηλαδή με αλήθειες που τους ξέφυγαν και το οποίο καν δεν έχει μπει στην ανακριτική δικογραφία, επηρεάσει αθέμιτα τον Αξιότιμο κ. Ανακριτή σε μέλλοντα χρόνο!

Αντιδρώντας σε αυτόν τον απόλυτο αυταρχισμό και κυρίως στην υποτίμηση της νοημοσύνης μας, οργανώσαμε Συνέντευξη Τύπου στις 11.04.2025 και ώρα 11.00 στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, επί της οδού Ακαδημίας 20, με θέματα συζήτησης:

1ον] Μπορεί η έκρηξη και η τεράστια πυρόσφαιρα του εγκλήματος των Τεμπών, την οποία όλοι βλέπουμε στις οθόνες μας να προκλήθηκαν από τα έλαια σιλικόνης των μετασχηματιστών των ηλεκτρομηχανών του σιδηρόδρομου;

2ον] Απεικονίζουν ή όχι την τραγική αμαξοστοιχία των Τεμπών της 28.02.2023 τα VIDEO, τα οποία “βρήκε” η εταιρεία SECURITY στον Κάδο Σκουπιδιών υπολογιστών(Recycle Bin) τον μήνα Φεβρουάριο του 2025 (!) και τα οποία κυκλοφόρησαν πρώτα από τον Δημοσιογράφο, κ. Πορτοσάλτε και έτσι ενημερωθήκαμε και εμείς ότι μόλις είχαν μπει στη δικογραφία;

3ον] Μπορεί ένα πόρισμα εθνικού οργανισμού να αποτελέσει κατά τον νόμο (άρθρο 167Α ΠΚ) αθέμιτη επιρροή, πίεση και απειλή σε βάρος ενός δικαστικού λειτουργού;

Για αυτά τα ερωτήματα καλούνται να είναι παρόντες και να συμμετέχουν στην άνω Συνέντευξη Τύπου:

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δια εκπροσώπου/ων του Ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Ελλάδος, δια εκπροσώπου/ων του Οι Σύλλογοι Αποφοίτων Σχολών Πληροφορικής, δια εκπροσώπου/ων του Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, δια εκπροσώπου/ων του Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και ο ΔΣΑ, δια εκπροσώπου/ων του.

Είμαστε όλοι πολίτες αυτής της χώρας και οφείλουμε να συμβάλουμε στον δημόσιο διάλογο για την ανάδειξη της αλήθειας, καθώς η αλήθεια είναι η μόνη δικαίωση για τα παιδιά μας που χάθηκαν και η μόνη ομπρέλα προστασίας για τα παιδιά μας που ζουν, και θέλουμε να συνεχίσουν να ζουν με όρους σεβασμού και αξιοπρέπειας, και όχι με όρους απαξίωσης της ύπαρξής τους.

Σας ευχαριστώ.

Μαρία Καρυστιανού

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28-02-2023»

Πηγή: skai.gr

