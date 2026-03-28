Την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη μεταφορά της δίκης για τα Τέμπη από τη Λάρισα σε άλλη πόλη εκφράζει, μέσω ανάρτησής του, ο Νίκος Πλακιάς, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία οφείλει να συνεχιστεί στον τόπο όπου άρχισε.

Όπως επισημαίνει, ακόμη και το κτίριο στο οποίο ξεκίνησε η εκδίκαση μπορεί, εφόσον γίνουν ορισμένες χωροταξικές παρεμβάσεις και υπάρξει σωστή οργάνωση ως προς την πρόσβαση και την τοποθέτηση των παρευρισκομένων, να καλύψει τις ανάγκες. Σε διαφορετική περίπτωση, τονίζει ότι στη Λάρισα υπάρχουν εναλλακτικοί χώροι που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να φιλοξενήσουν τη διαδικασία.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως θα αντιταχθεί σε κάθε προσπάθεια μετακίνησης της δίκης που εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα, επισημαίνοντας ότι «η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα» και «θα τελειώσει πάλι εκεί».

Ολοκληρώνοντας, αναφέρει ότι τα παιδιά του «δολοφονήθηκαν στη Λάρισα» και, όπως σημειώνει, «απαιτούν να παραβρίσκονται στη δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 28, 2026

Όλη η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, με βρίσκει εντελώς αντίθετο.

Συγκεκριμένα ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και που πρέπει να καθίσει ο καθένας μας , είναι υπέρ αρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά την διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας.

Εάν πάλι κριθεί ότι είναι ακατάλληλη υπάρχουν χώροι στην Λάρισα οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της δίκης.

Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του.

Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα !!!

Και θα τελειώσει πάλι εκεί!!!

Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στην Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στην δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.