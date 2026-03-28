Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 28 Μαρτίου, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος σε κελί του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, κατελήφθη 29χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (sisha) βάρους 53,7 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε 39 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

