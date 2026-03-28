Εφιάλτης στον ύπνο για ένα ζευγάρι στην Πρέβεζα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Κεραυνός που έπεσε χτύπησε τη στέγη του σπιτιού προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με το epiruspost, η ισχύς του ηλεκτρικού φορτίου ήταν τέτοια που κυριολεκτικά «άνοιξε» την οροφή του σπιτιού, προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του τοίχου, ενώ διέλυσε μέχρι και το τοιχίο στο τζάκι.

Όπως είναι φυσικό, η περιοχή βυθίστηκε στο σκοτάδι καθώς η πτώση συνοδεύτηκε από γενικευμένο black out.

Το ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα ξύπνησε από έναν εκκωφαντικό θόρυβο. «Ήταν σαν να έπεσε βόμβα», δήλωσαν χαρακτηριστικά, προσπαθώντας ακόμα να συνειδητοποιήσουν πώς η στέγη πάνω από το κεφάλι τους υποχώρησε μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ευτυχώς, παρά το μέγεθος της κατάρρευσης και τα συντρίμμια που γέμισαν το χώρο, οι δύο ένοικοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο το σπίτι έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές που το καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.