Με επιστολή του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κάλεσε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί να παραλάβει και να παραδώσει στους αυτοκινητιστές τις αυτοκόλλητες ταμπέλες για τα POS, που ενημερώνουν τους επιβαίνοντες για την υποχρέωση των οδηγών να εκδίδουν απόδειξη και να δέχονται πληρωμές με κάρτα.

Ειδικότερα, έως τις 5/10 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί πρέπει να ενημερώσει την ΑΑΔΕ για τον τρόπο παραλαβής των ταμπελών, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου παραλαβής.

Όσοι ιδιοκτήτες ταξί αρνηθούν να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του νόμου τότε προβλέπεται η επιβολή προστίμου 1.000 ευρώ ανά παράβαση.

Σε περίπτωση που είτε η Ομοσπονδία αρνηθεί εκ νέου να παραλάβει τις ταμπέλες, είτε παρέλθει άπρακτη η πενθήμερη προθεσμία, η αντίστοιχη υποχρέωση μετακυλίεται στα πρωτοβάθμια σωματεία.

Εντός προθεσμίας:

• δέκα (10) ημερών (από την άρνηση ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας) τα σωματεία οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην ΑΑΔΕ τον τρόπο και τα στοιχεία του υπεύθυνου παραλαβής

• τριών (3) εβδομάδων από την παραλαβή των ταμπελών, πρέπει να ολοκληρωθεί η επικόλλησή τους στα ταξί.

Εάν και τα πρωτοβάθμια σωματεία αρνηθούν να παραλάβουν ή παρέλθει άπρακτη κι αυτή η προθεσμία, οι υπόχρεοι οφείλουν εντός τριών (3) εβδομάδων να μεριμνήσουν οι ίδιοι, με δικά τους έξοδα, για:

• την παραγωγή των αυτοκόλλητων ταμπελών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κοινής υπουργικής απόφασης και

• την επικόλλησή τους στα οχήματα ταξί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

