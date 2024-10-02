Σοκάρουν τα νεότερα στοιχεία για το δημογραφικό στη χώρα, καθώς ο πληθυσμός της Ελλάδας συνεχίζει να μειώνεται, καθώς το 2023 καταγράφηκαν 56.646 περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με τις γεννήσεις. Την προηγούμενη χρονιά, το 2022, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 64.706. Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται μείωση των γάμων, σημαντική αύξηση των συμφώνων συμβίωσης και άνοδος στα διαζύγια.

Ειδικότερα, οι γεννήσεις στη χώρα το 2023 ανήλθαν σε 71.455 (36.622 αγόρια και 34.833 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση κατά 6,1% σε σχέση με το 2022 που ήταν 76.095 (39.305 αγόρια και 36.790 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών, οι οποίες κατά το 2023 ανήλθαν σε 432, μειωμένες κατά 3,1% σε σχέση με το 2022 που ήταν 446.

Οι θάνατοι ανήλθαν σε 128.101 (64.898 άνδρες και 63.203 γυναίκες) καταγράφοντας μείωση κατά 9% σε σχέση με το 2022 που ήταν 140.801 (70.802 άνδρες και 69.999 γυναίκες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 248, αυξάνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,1 το 2022 σε 3,5 το 2023.

Γάμοι – Σύμφωνα συμβίωσης

Οι γάμοι ανήλθαν σε 40.351 (21.402 θρησκευτικοί και 18.949 πολιτικοί), παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,9% σε σχέση με το 2022, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 43.355 γάμοι (21.381 θρησκευτικοί και 21.974 πολιτικοί).

Τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν σε 15.069, παρουσιάζοντας αύξηση 17,4% σε σύγκριση με το 2022 που ήταν 12.840 σύμφωνα. Στα σύμφωνα συμβίωσης του 2023 περιλαμβάνονται 262 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 121 μεταξύ γυναικών.

Διαζύγια

Τα διαζύγια ανήλθαν σε 15.114, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4% σε σχέση με το 2022 (14.477 διαζύγια).

Αναφορικά με τον τύπο διαζυγίου, 8 στα 10 διαζύγια που εκδόθηκαν την τελευταία πενταετία είναι συναινετικά. Το 2023, εκδόθηκαν 12.214 συναινετικά (80,8%) και 2.044 κατ’ αντιδικία διαζύγια (13,5%), ενώ για 856 διαζύγια (5,7%) δεν δηλώθηκε ο τύπος διαζυγίου.

Οι περισσότερες αποφάσεις διαζυγίων για τους άντρες αφορούσαν την ομάδα ηλικιών 45- 49 ετών (20,1%), ενώ για τις γυναίκες την ομάδα ηλικιών 40- 44 ετών (21,3%).

Το 66,1% των διαζυγίων που εκδόθηκαν πέρυσι αφορά σε γάμους που διήρκησαν 10 και πλέον έτη (9.990 διαζύγια).

Πηγή: skai.gr

