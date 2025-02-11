Σε αδιέξοδο βρίσκονται ξανά οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, «Αυγή» και «Στο Κόκκινο», καθώς παρά τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει παραμένουν 3 μήνες απλήρωτοι, ενώ τα νέα από την ηγεσία του κόμματος δεν προσφέρουν αισιοδοξία.

Βίντεο από τη διαμαρτυρία των εργαζομένων:

Οι δεκάδες απλήρωτοι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί στα γραφεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, επί της Αγησιλάου, όπου υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού με την εργοδότρια εταιρεία, η οποία όμως δεν προσήλθε. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν πορεία προς τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, όπου φώναξαν πλήθος συνθημάτων όπως τα «Κρατάμε γερά, ούτε βήμα πίσω, ΣΥΡΙΖΑ χρωστάς, δεν θα στα χαρίσω», «Ψέματα, απολύσεις, απλήρωτοι μισθοί, αυτά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε “Κόκκινο” και “Αυγή”», και πολλά ακόμη.

«Συναντηθήκαμε σήμερα το πρωί στο γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο. Επί της ουσίας δεν μας δόθηκε καμία δέσμευση για οτιδήποτε. Μας ειπώθηκε ότι δεν θα πληρωθούμε μέχρι να βρεθεί κάποια λύση. Στη συνέχεια, προσήλθαμε στο προγραμματισμένο ραντεβού στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στο οποίο η Left Media, η εταιρεία – εργοδότης του ραδιοφώνου, δεν προσήλθε. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για εμπαιγμό από τη Left Media και θα επανεξετάσουμε βεβαίως τις απεργιακές και αγωνιστικές δράσεις για τη συνέχεια. Είμαστε τρεις μήνες “μέσα” στους μισθούς και οκτώ μήνες σε ομηρία» δήλωσε ο Γιάννης Ανδρουλιδάκης, συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των εργαζόμενων του Ρ/Σ «Στο Κόκκινο» στην ΕΣΗΕΑ.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης δόθηκε εντολή στους αστυνομικούς που ήταν μπροστά στα γραφεία της Κουμουνδούρου να κινηθούν προς τα πλάγια -κατά τους εργαζόμενους, για να μη φαίνονται σε πλάνα και φωτογραφίες, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν:«Δεν θέλετε να φαίνεται η αστυνομία, αλλά από μισθούς δεν δίνετε ούτε μια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.