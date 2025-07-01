Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μπροστά στο Δημαρχείο.

Ενα ΙΧ παρέσυρε μια γυναίκα 65 ετών, όταν αυτή επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από τη διάβαση του φαναριού.

Η γυναίκα χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε στα φανάρια στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου με Κοσμοπούλου.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

