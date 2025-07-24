Πέθανε ο Βαγγέλης Στεφανάκης: Είχε καταδικαστεί για τον φόνο της Φαίης Μπλάχα

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο Βαγγέλης Στεφανάκης που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της 23χρονης συντρόφου, Φαίης Μπλάχα, το 2013 στη Νέα Μάκρη.

Ο 36χρονος είχε βγει με άδεια από τις φυλακές και λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός σε σπίτι φίλου του στα Σπάτα πού τον φιλοξενούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια ωστόσο στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο όπλα, που στάλθηκαν στα εγκληματικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ προκειμένου να εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια.

Τη δικογραφία για τον θάνατό του έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα της Νέας Μάκρης.

Το ερωτικό τρίγωνο που κατέληξε σε τραγωδία

Στις 6 Απριλίου του 2013, η Φαίη Μπλάχα είχε μεταφερθεί άγρια χτυπημένη από τον φίλο της στο νοσοκομείο, σε κατάσταση κώματος από τα χτυπήματα, καταλήγοντας περίπου δύο εβδομάδες αργότερα.

Η έρευνα για την υπόθεση αποκάλυψε πως ο δράστης είχε συνάψει ερωτική σχέση και με την κατά εννέα χρόνια μεγαλύτερη αδελφή της Φαίης. Όταν το θύμα έμαθε για την παράλληλη σχέση του Στεφανάκη με την αδελφή της, του ζήτησε να βρεθούν. Η συνάντηση έγινε ξημερώματα της 6ης Απριλίου και σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση, ο δράστης «τη χτύπησε μέχρι θανάτου με μπουνιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα η 23χρονη να πέσει σε βαθύ κώμα».

Φαίη και Μαριαλένα Μπλάχα

Κατά την εισαγγελέα μάλιστα, τα χτυπήματα του κατηγορούμενου στη Φαίη ήταν «επαγγελματικά» καθώς ο Βαγγέλης Στεφανάκης γνώριζε πολεμικές τέχνες. Ο Στεφανάκης είχε τότε υποστηρίξει ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την 23χρονη και ότι «τη χαστούκισε όταν εκείνη του επιτέθηκε πρώτη με αποτέλεσμα η Φαίη να χάσει την ισορροπία της και πέφτοντας να χτυπήσει το κεφάλι της στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 29χρονος και η αδελφή του θύματος, Μαριαλένα, κατόπιν συνεννόησης, απέκρυψαν την αλήθεια και εμφάνισαν την 23χρονη ως θύμα χτυπήματος από αυτοκίνητο, υποστηρίζοντας πως η κοπέλα είχε βρεθεί πεσμένη σε δρόμο της Νέας Μάκρης.

Με την απόφασή τους οι εφέτες είχαν καταδικάσει επίσης την αδελφή του θύματος, σε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών με τριετή αναστολή, για την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

