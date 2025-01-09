Αγωνία για την υγεία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, Αναστάσιου – Νοσηλεύεται για έκτη ημέρα στον Ευαγγελισμό

Για έκτο συνεχόμενο 24ωρο υπό συνθήκες εντατικής νοσηλείας ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Από τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη και παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, κας Αναστασίας Κοτανίδου.

Υπενθυμίζεται πως η αεροδιακομιδή του έγινε από τα Τίρανα στην Αθήνα με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, για να μεταφερθεί, από εκεί με μονάδα του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Αυτό κρίθηκε απαραίτητο έπειτα από επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του όσο νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έκανε λόγο για μία εποχιακή ίωση που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα.

