Σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 10 χιλιόμετρα νότια του Αιγίου και έγινε αισθητός στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 15,8 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων νότια από την πόλη του Αιγίου.

Πηγή: skai.gr

